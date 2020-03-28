В Лондоне похитили коллекцию оружия Джеймса Бонда

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллекцию оружия, использовавшегося во время съемок фильмов о Джеймсе Бонде, похитили в Лондоне, сообщает The Guardian.

"Коллекция огнестрельного оружия, которое использовалось на съемках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена из дома в Энфилде на севере Лондона", - говорится в сообщении.

Украдены пистолеты из фильма "Умри, но не сейчас", в котором роль агента 007 играл Пирс Броснан, "Вальтер-ППК" из фильма "Вид на убийство" и уникальный, полностью хромированный "Магнум" из "Живи и дай умереть", в которых Бонда сыграл Роджер Мур. Стоимость похищенной коллекции превышает 100 тыс. фунтов стерлингов.-0-