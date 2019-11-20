В Лондоне уйдет с молотка прижизненное издание "Евгения Онегина"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский аукционный дом Christie's выставит на продажу прижизненное издание романа Пушкина "Евгений Онегин". Редкий экземпляр станет одним из основных лотов аукциона "Россия: выдающиеся книги и манускрипты" 27 ноября, передает "МИР 24" .

Полный комплект "Евгения Онегина" был выпущен типографией Департамента народного просвещения в Санкт-Петербурге. Стоимость лота оценивается в ;$128-192 тыс.

Также на аукционе будет представлено издание "Евгения Онегина", которое оценивается от $6,5 до $9 тыс. Книга издана в 1837 году, незадолго до дуэли поэта.-0-