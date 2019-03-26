В Лондоне водитель разбил Lamborghini сразу после покупки 

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне водитель сразу после покупки разбил новенький Lamborghini. Он хотел продемонстрировать публике мощь своего спорткара, но не справился с управлением, передает телеканал
Машина стоимостью $330 тыс. врезалась в дерево, а затем в забор с кирпичным основанием. Никто не пострадал, в том числе и владелец авто. Очевидцы говорят, что после аварии водитель плакал.
Lamborghini разгоняются до ста километров в час за 3 секунды, а большинство машин – за десять и больше секунд.-0-
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