В Лондоне водитель разбил Lamborghini сразу после покупки 

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне водитель сразу после покупки разбил новенький Lamborghini. Он хотел продемонстрировать публике мощь своего спорткара, но не справился с управлением, передает телеканал "МИР 24" .

Машина стоимостью $330 тыс. врезалась в дерево, а затем в забор с кирпичным основанием. Никто не пострадал, в том числе и владелец авто. Очевидцы говорят, что после аварии водитель плакал.

Lamborghini разгоняются до ста километров в час за 3 секунды, а большинство машин – за десять и больше секунд.-0-