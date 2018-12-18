В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс, сообщает телеканал "МИР 24" .

Кулинарный шедевр массой 332,2 кг и диаметром 115 см разместили в центре города. На приготовление кекса известный кондитер Давиде Комаски потратил примерно 100 часов, израсходовав 50 кг муки, 25 кг сахара и 38 кг масла. Рецепт праздничного лакомства включал и множество других ингредиентов, в том числе яичные желтки, изюм, горький шоколад.

Выпечку разрезали на глазах у публики и бесплатно угостили ею всех желающих.

Сведения о параметрах миланского рождественского кекса передали составителям Книги рекордов Гиннесса, так что в ближайшее время он может получить официальный статус самого большого в истории.-0-