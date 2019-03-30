В минский зоопарк из Гродно переехала юная лама Веснушка

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском зоопарке пополнение: на постоянное место жительства в столицу переехала юная лама Веснушка, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Ламе исполнился год. Она родилась 13 марта прошлого года в Гродненском зоопарке и от своих родителей - мамы Ласки и отца Персика - унаследовала лучшие черты. "Веснушка отличается нежным, ласковым и доверчивым нравом. С удовольствием подходит знакомиться с посетителями", - рассказали о новой подопечной в минском зоопарке.

Большие надежды здесь возлагают на то, что красавица понравится самцу Шурику, который давно тоскует в ожидании дамы сердца. Они стали соседями, но очень скоро смогут познакомиться поближе. Вольеры лам располагаются недалеко от экзотариума.

Минский зоопарк работает с 1984 года. В его коллекции как экзотические животные, так и редкие представители фауны Беларуси. Всего здесь содержатся около 2 тыс. животных 500 видов.-0-