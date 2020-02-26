В Москве гаишники отправили на штрафстоянку "Бэтмобиль"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ в Москве остановили в центре российской столицы "Бэтмобиль", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инспекторы заметили на Кутузовском проспекте необычный автомобиль вечером 22 февраля. За рулем "Бэтмобиля" находился 32-летний житель столицы.

При проверке документов выяснилось, что уникальное транспортное средство было собрано своими руками в мастерской, а также не было зарегистрировано. Помимо всего прочего, у владельца авто не нашлось разрешения на допуск к эксплуатации "Бэтмобиля" на дороге.

Сотрудники ДПС забрали необычный транспорт на штрафстоянку, а в отношении водителя было составлено два административных протокола. -0-