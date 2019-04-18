В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мужской бороде больше микробов, чем в собачьей шерсти - к такому выводу пришли ученые из клиники Хирсланден (Швейцария). Результаты исследования были размещены на портале
Швейцарские исследователи решили проверить, в какой среде обитает больше бактерий: на собачьей шерсти или в мужской бороде. Для этого ученые взяли образцы волос из бороды у 18 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет и образцы шерсти у собак 30 разных пород.
Согласно данным, полученным по завершении эксперимента, у всех 18 мужчин содержание бактерий в бороде было одинаково большим. В то время как такой же высокий уровень содержания бактерий и микробов был выявлен лишь у 23 собак. Шерсть остальных животных содержала среднее или малое число бактерий.
Ученые настоятельно советуют мужчинам чаще мыть бороду, если они не готовы от нее отказаться.-0-
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