В Великобритании в продаже появилась гирлянда для бороды

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии рождественских и новогодних праздников один из британских интернет-магазинов запустил в продажу гирлянду для бороды, сообщает портал Lad Bible.

Как утверждает производитель, данная конструкция "безболезненно крепится к вашей бороде". Также, в описании товара говорится о том, что такой подарок "намного лучше, чем старый и скучный рождественский джемпер".

Сама гирлянда состоит из 18 Nano LED — светодиодов, которые могут менять цвет. Длина кабеля, на который она крепится, около 90 см. Все лампочки работают от небольшого аккумуляторного блока, который легко спрячется в бороде. Единственное ограничение при использовании такого украшения - борода должна быть сухой. А также, Beard Lights не рекомендуется использовать на улице, в особенности когда идет снег или дождь.-0-