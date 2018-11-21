В Великобритании в продаже появилась гирлянда для бороды

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии рождественских и новогодних праздников один из британских интернет-магазинов запустил в продажу гирлянду для бороды, сообщает портал Lad Bible.
Как утверждает производитель, данная конструкция "безболезненно крепится к вашей бороде". Также, в описании товара говорится о том, что такой подарок "намного лучше, чем старый и скучный рождественский джемпер".
Сама гирлянда состоит из 18 Nano LED — светодиодов, которые могут менять цвет. Длина кабеля, на который она крепится, около 90 см. Все лампочки работают от небольшого аккумуляторного блока, который легко спрячется в бороде. Единственное ограничение при использовании такого украшения - борода должна быть сухой. А также, Beard Lights не рекомендуется использовать на улице, в особенности когда идет снег или дождь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.399 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1061 BYN
|2.106 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1953 BYN
|3.19 BYN
|3.199 BYN