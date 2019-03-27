В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный голландский искусствовед Артур Бранд обнаружил картину Пабло Пикассо, которая была украдена 20 лет назад. Об этом "арт-детектив" сообщил агентству Associated Press .

Найденной картиной является портрет "Бюст женщины (Дора Маар)", который был написан Пабло Пикассо 1938 году. На полотне изображена муза и любовница художника французская художница и фотограф Дора Маар.

Артур Бранд известен как охотник за украденными произведениями живописи. Поисками портрета Бранд занимался с 2015 года.

На момент начала поисков все, что ему было известно о пропаже полотна: оно было украдено с яхты саудовского шейха Абдулы Мохсена Абдуламалика аш-Шейха, когда судно стояло на ремонте на Антибских островах в 1999 году.

Многие искусствоведы и эксперты считали, что картина уничтожена, так как при продаже о ней стало бы известно вновь. Однако детектив продолжал распространять информацию о том, что он разыскивает эту картину по различным художественным сообществам.

В результате в марте этого года с Артуром Брандом связался бизнесмен из Нидерландов, после чего к искусствоведу домой доставили портрет, завернутый в простыню и черные мешки для мусора.

На протяжении многих лет картина использовалась как залог в различных криминальных сделках по продаже оружия и наркотиков.

Как рассказал журналистам "арт-детектив", сам бизнесмен не знал, что с ней делать и считал, что приобрел ее законно. Также Бранд признался, что когда картина оказалась у него дома, он не удержался и на ночь повесил ее у себя в квартире.

Уголовного преследования не будет, сообщила голландская полиция. Картина Пикассо передана в страховую компанию, которая решит, что с ней делать дальше. По оценкам Артура Бранда полотно стоит 25 миллионов евро.

Артур Бранд один из самых знаменитых детективов. Голландец занимается поисками произведений искусства настолько хорошо, что его прозвали Индианой Джонсом в мире искусства. Широкая общественность узнала о нем, когда в 2015 году Бранд нашел "лошадей Гитлера" - две бронзовые скульптуры коней нацистского скульптора Йозефа Торака. Ему также удалось вернуть картину "Отрочество" Сальвадора Дали, полотно "Музыкантши" Тамары де Лемпицки и несколько работ, украденных из голландского города Хорн.-0-