В Нидерландах нашли старинную Библию

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах нашли старинный экземпляр Библии, похищенный из Музея Карнеги в американском Питтсбурге, сообщает
Воры продали 400-летнее Священное Писание Музею американских пилигримов голландского города Лейден еще в 2015 году. Факт кражи книги из Музея Карнеги установили только в 2017 году, а официально объявили об этом только в марте 2018-го.
Директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится в Нидерландах. Музей купил книгу за $1,2 тыс.-0-
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