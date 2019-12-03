В одном из ресторанов в Китае официантами "работают" альпаки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец ресторана в городе Шэньяне в Китае купил двух альпак чтобы привлечь посетителей, сообщает Shanghaiist.

За животных пришлось заплатить немалые деньги: две восьмимесячные альпаки обошлись ресторатору в 43 тыс. долларов. Зато теперь они трудятся в заведении в качестве официантов. Правда, работники из них не слишком старательные: животные лишь прогуливаются между столиками и заглядывают в тарелки гостей.

Несмотря на это, альпаки стали отличной рекламой заведению. Владелец ресторана явно не прогадал, совершив такую дорогую покупку. Многие посетители приходят к нему только ради того, чтобы погладить и покормить этих милых мохнатых лам.-0-

Фото shanghai.ist