В ООН назвали главные неблагоприятные явления для человечества

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Организации Объединенных Наций опубликовали на сайте организации документ, где указали самые главные и разрушительные угрозы для человечества.

Исследователи Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в документе подчеркивают, что разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение городов являются одними из главных угроз для человечества. Специалисты уточняют, что в период с 2002 по 2016 год на планете ежегодно сгорало в среднем 423 млн га леса. Примечательно, что это сопоставимо с площадью всех стран Европейского Союза.

Более половины всех пожаров вспыхивали в Африки, однако эксперты зафиксировали природные катаклизмы в местах, для которых они не характерны. "Это связано с изменением климата, в том числе с ростом температуры воздуха и более частыми засухами", - говорится в докладе.

Также в отчете ЮНЕП обратили внимание и на уровень шума в городах. Громкие и постоянные звуки могут вызывать у человека хроническую раздражительность и нарушение сна, которые, в свою очередь, становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, ухудшения слуха и ежегодно приводят к преждевременной смерти. Кроме того, специалисты подчеркивают, что шумовое загрязнение препятствует внутривидовым коммуникациям животных, насекомых, земноводных и прочих.-0-

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