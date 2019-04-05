В Перу обнаружен скелет кита с четырьмя ногами

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых обнаружила на побережье Перу скелет доисторического кита с четырьмя ногами, сообщает CBS News .

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Предполагается, что останкам около 42,6 млн лет. Окаменелости хорошо сохранились, поэтому ученым удалось восстановить большую часть скелета.

Четырехметровое животное, напоминающее выдру, имело длинный хвост, четыре ноги и перепонки между пальцами, что позволяло ему передвигаться как в воде, так и на суше.

Ученые считают, что находка дает подсказки о том, как киты распространялись на планете. Вероятно, в Южную Америку киты попали с западного побережья Африки благодаря поверхностным течениям Атлантического океана, а также тому факту, что миллионы лет назад материки располагались ближе друг к другу. Затем из Южной Америке киты проникли в Северную Америку.

Исследовательская группа назвала четырехногого кита Peregocetus pacificus, что в переводе с латыни означает "странствующий кит, достигший Тихого океана".-0-

Фото Лондонского Музея естествознания