В Перу обнаружен скелет кита с четырьмя ногами

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых обнаружила на побережье Перу скелет доисторического кита с четырьмя ногами, сообщает
Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Предполагается, что останкам около 42,6 млн лет. Окаменелости хорошо сохранились, поэтому ученым удалось восстановить большую часть скелета.
Четырехметровое животное, напоминающее выдру, имело длинный хвост, четыре ноги и перепонки между пальцами, что позволяло ему передвигаться как в воде, так и на суше.
Ученые считают, что находка дает подсказки о том, как киты распространялись на планете. Вероятно, в Южную Америку киты попали с западного побережья Африки благодаря поверхностным течениям Атлантического океана, а также тому факту, что миллионы лет назад материки располагались ближе друг к другу. Затем из Южной Америке киты проникли в Северную Америку.
Исследовательская группа назвала четырехногого кита Peregocetus pacificus, что в переводе с латыни означает "странствующий кит, достигший Тихого океана".-0-
Фото Лондонского Музея естествознания
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