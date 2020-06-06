В польском Плоцке нашли тысячелетний некрополь

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи нашли в древнем польском городе Плоцке огромный некрополь, который, как предполагают, построен около тысячи лет назад. Могилы обнаружили од современными зданиями загса и автостоянки, сообщает Nauka w Polsce.

В настоящий момент ученые раскопали уже около 120 могил, но это еще не все. Примечательно, что о существовании некрополя на этом месте не указывается ни в одном историческом документе.

По предположениям исследователей, кладбище относится к XI-XII векам. Вероятно, его использовали в течение двухсот лет.-0-