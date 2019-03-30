В Пружанском районе ищут метеорит

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе Брестской области ищут упавший метеорит. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По информации телеканала, огненное тело пролетело со стороны Польши в рождественскую ночь. Оно излучало настолько яркий свет, что видеокамера случайно зафиксировала этот момент за десятки километров.

"Над Брестской областью пролетел болид. Это достоверный факт, который и подтверждается видеосъемкой", - уверен уфолог со стажем Виктор Гайдучик.

Предполагаемая территория, где мог упасть метеорит, больше 15 км, поэтому надежда в его поисках на местных жителей.-0-