В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.

Он рассказал, что парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 м в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 м в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.

Он уточнил, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.-0-