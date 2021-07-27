В ресторане Нью-Йорка подают самый дорогой картофель фри в мире

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из ресторанов Нью-Йорка подают самую дорогую порцию картофеля фри в мире стоимостью $200. Это блюдо даже попало в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает "МИР 24".

"Трюфель, трюфель и трюфель. Внутри этого картофеля фри сплошной трюфель. У нас есть трюфельное масло, у нас есть свежие черные летние трюфели. Трюфель обработан тысячами разных способов. Трюфель - главная звезда здесь", - рассказал шеф-повар ресторана Фредерик Шон-Киверт.

Самый дорогой картофель фри готовят на гусином жире. К нему подают сырный соус, сделанный из органических сливок, черного трюфельного масла и швейцарского сыра с трюфелями. Сверху готовое блюдо посыпают золотой пылью. Желающие попробовать деликатес записываются в очередь. Она растянулась уже на 2,5 месяца.-0-