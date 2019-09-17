В Санкт-Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла церемония бракосочетания режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Место проведения официальной части держалось в секрете. Даже когда стало известно, что бракосочетание пройдет в Юсуповском дворце, попасть туда без приглашения было невозможно.

Юсуповский дворец — памятник истории и культуры федерального значения, расположенный на набережной реки Мойки, как нельзя лучше подходит для торжественных церемоний.

Несмотря на дождь, на свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой прибыло много знаменитостей. Они приехали на церемонию на специально организованных микроавтобусах.

После церемонии бракосочетания молодожены Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а также их знаменитые гости, переместились в одно из заведений на Невском проспекте, где проходит празднование свадьбы.

Бондарчук и Андреева начали встречаться в 2015 году.

Паулина Андреева родилась в Ленинграде в 1988 году в семье, не имеющей отношения к искусству. В 2011 году она окончила школу-студию МХАТ. Актриса известна зрителям по работам в сериалах "Оттепель" и "Метод".-0-