В сети назвали самого популярного актера в 2021 году

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый опубликовал киносайт IMDb рейтинг самых знаменитых и цитируемых актеров 2021 года.

Согласно данным ресурса, первую строчку в этом году заняла Элизабет Олсен. Журналисты считают, что интерес поклонников к персоне актрисы был прикован после премьеры сериала "ВандаВижн", а обсуждение продолжается до сих пор. Кроме этого, актерская игра в этом проекте принесла знаменитости престижную награду "Эмми".

Вторую строчку рейтинга самых популярных актеров 2021 года занял Реге-Жан Пейдж, прославившийся благодаря шоу "Бриджертоны". После участия в проекте его тоже номинировали на "Эмми" и неоднократно называли главным прорывом года.

Тройку лидеров замыкает актриса Флоренс Пью, которая приковала внимание зрителей к своей персоне во время участия в фильме "Черная вдова". На большом экране звезда исполнила роль сводной сестры главной героини. Также в десятку рейтинга самых популярных актеров 2021 года вошли такие имена, как Ана де Армас, Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер, Бен Барнс и Лили Джеймс. -0-