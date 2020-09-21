В сети назвали самые нелепые подарки на день рождения

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальной сети Reddit завирусился пост, где юзеры рассказали о своих самых безумных подарках на праздник.

Так, один из пользователей рассказал, что в детстве на его день рождения он получил в подарок от отца татуировку со своим знаком зодиака, который родитель нанес себе на грудь. Отец был в восторге от своей задумки, а вот сын оказался не очень доволен.

Впрочем, это не идет в сравнение с подарком, о котором рассказал другой юзер, ведь на свое 12-летие ребенок получил машинку для удаления катышков. В свою очередь, бабушка и дедушка другого пользователя Reddit делали ему и его брату 10 лет один и тот же подарок - набор из трех плоскогубцев. Мужчина отметил, что в итоге их набралось около 60 штук.

Старшие родственники другого юзера очень экономили на подарках, поэтому на его 18-летие подарили парню использованную раскраску, купленную на распродаже у кого-то из соседей, которая была практически полностью закрашена. Они посчитали такой подарок очень уместным. -0-