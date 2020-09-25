В сети опубликовали снимок с котом, но практически никто не смог его найти

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь социальной сети Reddit решил поделиться с людьми фотографией, которая заставила десятки тысяч юзеров поломать головы.

Парень в очередной раз продемонстрировал человечеству, насколько коты могут быть хитроумными и незаметными. Для подтверждения своего заключения он прикрепил к посту снимок, который озадачил пользователей.

В кадре запечатлена небольшая часть комнаты с обилием мелких деталей. Юзер Reddit предложил всем желающим найти на фотографии котика, однако практически никому это сделать не удалось. Многие ломали головы по 10 минут, но так и не смогли определить местоположение усатого Гудини.

Впрочем, ответ оказался спрятан на видном месте и многие из юзеров удивились тому, что не смогли сразу заметить пушистого ниндзя. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал десятки тысяч лайков. -0-

Фото Reddit