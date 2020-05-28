В сети показали доказательство существования ковра-самолета

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Twiiter появилась любопытная видеозапись, которая доказывает существование ковра-самолета.

На кадрах запечатлен момент, как автомобиль везет людей по горной дороге. Это общественный транспорт в Гималаях, однако удивление у пользователей сети вызвал ракурс и стиль съемки. Со стороны выглядит так, будто люди парят над землей, передвигаясь на ковре-самолете.

Пользователи стали делиться своим мнением в комментариях, которых набралось внушительное количество. Это и не удивительно, ведь видео посмотрели более 14,6 миллионов раз.

"Я подумал, что это ковер-самолет", - написал один из юзеров Twitter. Другой, в свою очередь, отметил, что сначала подумал, будто это VR-видео и что люди летят на ковре-самолете.

Многие пришли к единогласному мнению, что не рискнули бы прокатиться на таком транспорте. Они признались, что у них закружилась голова только от одного просмотра ролика.-0-