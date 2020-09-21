В сети выбирают самые смешные снимки из дикой природы - Comedy Wildlife Photo Awards

Фото Comedy Wildlife Photo Awards
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс фотографий Comedy Wildlife Photo Awards проходит каждый год и на днях определились финалисты. Один из этих кадров, опубликованных на сайте, может стать победителем.
Ежегодно профессионалы, которые снимают животных в их естественной среде, делают тысячи кадров. Многие из них наполнены разными эмоциями, но попадаются такие снимки, на которые смотреть без смеха просто невозможно.
В этом году в финал конкурса Comedy Wildlife Photo Awards попали 44 фотографии, одну из которых выберут победителем. Впрочем, определить лучший снимок для себя вы можете прямо сейчас. -0-
Фото Comedy Wildlife Photo Awards