В Шотландии нашли окаменелости крупнейшего птерозавра юрского периода

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На шотландском острове Скай нашли скелет крылатой рептилии. Предполагается, что она могла проживать на этой местности 167 млн лет назад. Птерозавр размером с альбатроса летал над территорией субтропической лагуны, приводняясь за рыбой и кальмарами. Такую информацию сообщает английский журнал Current Biology.

Затем рептилия погибла, и ее тело было зафиксировано в отложениях на дне лагуны. Обнаружить его смогли в 2017 году, после того как было размыто часть береговой линии.

Птерозавру присвоили название Dearc sgiathanach. Ученые отметили, что окаменелость отличается почти целостной сохранностью. Они смогли исследовать части черепа, кости конечностей, хвост, ребра и позвонки.

Птерозавры считаются первыми позвоночными, освоившими полет.-0-