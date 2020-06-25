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Калейдоскоп
25 июня 2020, 23:45

В Шотландии продается древний замок за 1 фунт стерлингов

Фото The Scottish Sun
Фото The Scottish Sun

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шотландском городе Арброт выставлен на продажу двухэтажный готический особняк "Вязы", который можно купить за один фунт стерлингов, пишет The Scottish Sun.

Пока желающих совершить покупку не так уж и много - особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения.

Продажа дома стартует 17 июля. Эксперты надеются, что новые владельцы смогут вернуть Вязам "прежнее великолепие".

Замок был построен в XIX веке семьей Корсар. До Второй мировой войны там располагался отель, затем - детский дом.-0-

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