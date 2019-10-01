В Шотландии проходит чемпионат по пусканию камней на воде

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На шотландском острове Исдейл проходит чемпионат мира по скиммингу. Так называется вид спорта, связанный с искусным метанием камней в воду, сообщает
Чемпионат проходит на этом шотландском острове ежегодно. В этот раз сюда приехали 350 спортсменов со всего мира. Диаметр камня для метания не должен превышать 7 см.
У каждого участника – по три попытки. Засчитываются только те, когда снаряд касается воды как минимум дважды.
Рекорд мира в скимминге был установлен в 2007 году - судьи зафиксировали 51 касание.-0-