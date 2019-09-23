В Швейцарии "похоронили" ледник, попрощаться с ним пришли 250 человек

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 человек 22 сентября приняли участие в церемонии прощания с тающим ледником Пизоль на востоке Швейцарии. Об этом сообщает CNN .

Участие в церемонии прощания с ледником, расположенным на высоте около 2,6 тыс. м над уровнем моря в швейцарских Альпах, приняли местные жители, экологические активисты и туристы. На вершине Пизоля перед собравшимися выступил местный священник, который почтил память тающих ледников.

Ледник Пизоль с 2006 года потерял 80-90% своего объема. С научной точки зрения он уже не может считаться ледником, заявила Алессандра Дегиакоми, координатор Швейцарской ассоциации защиты климата и организатор "похоронного марша". Согласно прогнозам ученых, Пизоль полностью исчезнет к 2030 году.

"80% ледников в Швейцарии примерно такого же размера, как Пизоль, - сказала Алессандра Дегиакоми. - То, что случилось с Пизолем, - это предупреждающий знак. Это то, что произойдет со всеми ледниками, если мы не изменим что-то в нашем поведении". Она также рассказала, что Швейцарская ассоциация по защите климата получила 120 тыс. подписей (при необходимых 100 тыс.) для запуска инициативы с требованием, чтобы Швейцария снизила выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году.

Согласно оценкам ученых, если выбросы парниковых газов не будут ограничены, к концу столетия исчезнет более 90% альпийских ледников. Даже если к их сохранению будут предприняты все возможные меры, к 2100 году ледники потеряют не менее половины своего объема, сообщает National Geographic.

"Мы уже не можем спасти ледник Пизоль, - заявил гляциолог (специалист по ледникам) Маттиас Гусс из технического университета в Цюрихе. - Но если бы люди действовали сейчас, многие из негативных последствий изменения климата могли бы быть сдержаны. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы мы могли показать нашим детям и внукам ледник здесь, в Швейцарии, через сто лет".-0-

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