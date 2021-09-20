В Сочи начались съемки полнометражного фильма о Чебурашке

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Съемки полнометражного фильма "Чебурашка" начались в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип".

"Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морская набережная, санаторий "Орджоникидзе", - рассказали в компании. Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а затем в Москве.

По сюжету фильма, Чебурашка не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который живет в апельсиновой роще в далекой стране. Однако он попадает в город у моря, где встречается с разными героями картины. Персонаж появится на большом экране с помощью компьютерных технологий и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

Над сценарием фильма работали авторы студии Yellow, Black and White во главе с Виталием Шляппо, режиссером картины выступает Дмитрий Дьяченко, снявший ранее фильмы "О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь". "Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку", - приводят в пресс-службе слова режиссера.

Роль Гены, который в полном метре станет "не совсем крокодилом", исполняет Сергей Гармаш. "Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе, и, конечно, хорошо его помню - это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж, - вспоминает актер. - Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми".

Производством фильма занимаются студии Yellow, Black and White и START при участии киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС. Релиз картины запланирован на 1 января 2023 года, дистрибуцией фильма займется "Централ Партнершип".

Чебурашку как литературного персонажа придумал детский писатель Эдуард Успенский. Внешний облик героя создал мультипликатор Леонид Шварцман. Днем рождения Чебурашки считается 20 августа.-0-