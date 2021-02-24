В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аварийная посадка одномоторного воздушного судна произошла на трассе в Калифорнии. Кадры с места событий публикуют в Twitter.

Недалеко от места посадки находится аэропорт. У самолета сразу же после взлета возникли неполадки и пилот был вынужден импровизировать. Посадка прошла в традициях лучших кинофильмов, однако самолет задел несколько машин. Одно авто столкнули на обочину, а другие водители смогли мирно продолжить свой путь. Очевидцы запечатлели последствия на видео.

#Breaking Small plane crashes short of the runway and into a car along a Livermore overpass . #kpix5 pic.twitter.com/5dAi6Hh02p — Juliette Goodrich (@JulietteKPIX) February 24, 2021

К счастью, никто не пострадал, а полицейские уже начали расследование случившегося. -0-