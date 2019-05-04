В США нашли автомобиль, который прошел 1,6 млн км без капремонта

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в штате Луизиана нашли второй автомобиль Toyota, который проехал без ремонта более 1,6 млн км, сообщает "МИР 24" .

Рекордсменом стал крупногабаритный пикап Tundra.

"Тундру" в 2007 году купил предприниматель Аарон Морвант, который занимается грузоперевозками. В автомобиле установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 4,7 л.

Владелец утверждает, что автомобиль ни разу не подал признаков критических поломок двигателя, хотя на нем постоянно перевозили груз, масса которого превышала нормативную.

Однако внешне машина выглядит потрепанной. Борта и обшивка кузова сильно повреждены. Морванту пришлось заменить коробку передач, которая вышла из строя после 1,27 млн км пробега. Аарон признался, что не хочет расставаться со своим автомобилем.

Предыдущую Tundra, продержавшуюся более 1,6 млн км, также нашли в Луизиане в 2016 году.

Компания Toyota предложила ее хозяину бесплатно заменить его редкий экземпляр на аналогичную новую модель.-0-