В США нашли огромную паутину, способную словить человека - фото

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из парков в США местные работники наткнулись на очень интересную работу паука. Кадром они поделились в Facebook.

Как выяснилось, удивительную находку сделали сотрудники департамента охраны природных ресурсов штата Миссури в парке рядом с городом Спрингфилд. На местной тропе между двумя деревьями люди обнаружили огромную паутину, в которую с легкостью может "попасться" человек.

Разумеется, работа паука быстро привлекла внимание пользователей сети, которые в комментариях принялись обсуждать находку. Один из людей предположил, что автор такой паутины может быть размером с руку человека. Другие отметили, что ночью такая паутина может с легкостью словить человека.

Впрочем, их страхи развеяли сотрудники ведомства. Они отметили, что эта работа принадлежит пауку-кругопряду, который не представляет угрозы человеку. Этот вид арахнидов питается насекомыми и создает такую огромную паутину. -0-