В США старейшая в мире супружеская пара отпраздновала 80-летие со дня свадьбы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США старейшая в мире супружеская пара - Джон и Шарлотта Хендерсон отметила 80-летие со дня свадьбы, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

На юбилей свадьбы 106-летний муж привез 105-летнюю супругу на машине модели 1920 года, подарив подруге жизни букет цветов, как при их первом свидании. Джон и Шарлотта познакомились в университете штата Техас в 1934 году, а через 5 лет зарегистрировали свой брак. Сейчас они живут в Остине (штат Техас).

Джон и Шарлотта Хендерсон занесены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая супружеская пара мира. У них до сих пор крепкое здоровье, а секретом долголетия и счастливой совместной жизни они считают умеренность и взаимную любовь.-0-