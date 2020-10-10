В Великобритании на ферме открыли номер Гриффиндора из Гарри Поттера

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английской деревне на ферме North Shire появилось жилье, полностью стилизованное под комнату, в которой Гарри Поттер и его друг Рон Уизли жили в общежитии. Об этом сообщает Lonely Planet.

Помещение The Dorm имеет шесть односпальных кроватей с бархатными шторами и камин, как в фильмах про Гарри Поттера. В ванной расположен витраж с изображением русалки - такой появлялся в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня".

Номер постояльцам обойдется в 50 фунтов стерлингов за ночь с каждого человека. Организаторы отметили, что на ферме приняты все необходимые меры санитарно-эпидемиологических правил при COVID-19.

Ферма North Shire специализируется на создании копий жилищ из культовых фильмов. Там также воссоздана "хижина Хагрида", и "дом Бильбо Бэггинса" из "Властелина колец"-0-.