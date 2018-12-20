В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый уличный художник Бэнкси создал новое граффити. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, разместив там видео со своей работой.
Граффити размещено сразу на двух стенах гаража в городе Порт-Толбот. Но при этом это единая композиция. На одной из стен изображен ребенок, который ловит языком снежинки, оставив санки где-то в стороне. А на второй - горящий контейнер, пепел которого летит в сторону ребенка.
Граффити отражает индустриальную атмосферу города Порт-Толботе. Тут расположен сталелитейный завод компании Tata Steel, являющийся одним из крупнейших металлургических предприятий Европы. Черный пепел от этого завода, чаще всего в июле, покрывает автомобили, улицы и крыши домов города.
Этот завод также появляется на видео, которое разместил художник.-0-
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