В YouTube стартует глобальный кинофестиваль We Are One

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует 29 мая на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека" (Tribeca Film Festival). Об этом сообщает Euronews .

В течение ближайших 10 дней на глобальном онлайн-кинофоруме фильмы покажет 21 крупнейший фестиваль мира, включая Каннский, Берлинский, Лондонский, Венецианский, Токийский и "Сандэнс". Решение о создании единого международного фестиваля было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой большинство национальных фестивалей были отменены или перенесены на более поздние сроки.

В рамках кинофестиваля We Are One будут показаны более 100 фильмов из 35 стран мира, в том числе 13 мировых премьер, 31 онлайн-премьера, 23 игровых полнометражных и 57 игровых короткометражных фильмов, а также документальные картины, архивные ленты и многое другое. При этом зрители смогут не только бесплатно увидеть фильмы, но и послушать выступления именитых режиссеров, дискуссии с участием ведущих специалистов мирового кинорынка, насладиться красочными шоу и презентациями, которые обычно сопровождают многие кинофестивали.

Среди ожидаемых показов - документальный фильм об известном в 1980-1990-х годах уличном фотографе Ricky Powell: The Individualist ("Рикки Пауэлл: индивидуалист"). Среди игровых лент можно будет увидеть призера мумбайского фестиваля - индийскую драму о профессиональных отпугивателях обезьян Eeb Allay Ooo! режиссера Пратика Ваца, а также израильский психологический триллер Сигала Авина Losing Alice ("Потерять Алису").

Соучредитель кинофестиваля "Трайбека" голливудский актер Роберт Де Ниро, выступая 28 мая на онлайн-встрече представителей кинофорума We Are One, заметил, что нынешнее время пандемии очень похоже на научно-фантастический фильм. "Но я уверен: в конце концов мы пройдем через это и победим", - сказал актер.-0-