В зоопарке Флориды родился детеныш белого носорога

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Флорида (США) в зоопарке ZooTampa родился детеныш исчезающего вида южного белого носорога, сообщает ABC News.

Это уже восьмой детеныш белого носорога, который появился на свет в зоопарке в рамках специального проекта по восстановлению популяции этого вида - Ceratotherium simum simum. Мать и детеныш чувствуют себя хорошо. В скором времени они присоединятся к остальным носорогам, живущим в зоопарке.

Популяция белого носорога в Африке катастрофически уменьшилась в начале XX века, но благодаря усилиям экологов, ученых и волонтеров в настоящее время их насчитывается около 20,4 тыс. Белые носороги по-прежнему находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и браконьерства.-0-

Фото из Facebook-аккаунта зоопарка