Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова стали родителями - у них родилась дочка

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. 42-летняя Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе стали родителями - 12 апреля у них родилась дочка. Об этом Джанабаева объявила в личном Instagram.

Еще в воскресенье она опубликовала фото с мужем, написав, что проводит время с любимыми. А уже на следующий день на свет появился их ребенок.

Как назвали малышку еще непонятно, в любом случае, пара принимает поздравления. Фолловеры активничают в комментариях - они желают всей семье огромного счастья.-0-