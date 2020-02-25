Валерия показала, как развлекается в гримерке перед концертом - видео

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия разместила в Instagram новый ролик, который впечатлил пользователей сети.

Артистка показала своим поклонникам, как развлекается в гримерке перед концертом. Валерия в подписи к посту пояснила: "Так долго ждала выступления, что ничего не оставалось, как начать себя развлекать".

Для этого она включила песню "Валенки" в исполнении певицы Пелагеи и устроила зажигательные народные танцы. В самый разгар веселья в гримерку ворвался Иосиф Пригожин, который прервал "выступление" певицы, однако это только повеселило саму звезду и ее подписчиков.

За несколько часов видео посмотрели несколько сотен тысяч раз, а в комментариях отметили формы и внешний вид знаменитости.

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал поведение и образ певицы: "Какая-то вся стала не натуральная что ли, неестественная, искусственная....", "Она ведет себя не по возрасту, она могла бы поскромнее уже", "Валерия, Вы были бы секси, если бы не прическа как у робота Вертера... почему Вам никто не подскажет...".-0-