Валерия примерила экстремальный наряд для съемок клипа

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Валерия разместила в Instagram свежий снимок из-за закулисья съемок нового клипа и восхитила подписчиков своим внешним видом.

Звезда записывает видео вместе с певицей Назимой. Для съемок Валерия выбрала экстремальное полупрозрачное мини и высокие сапоги черного цвета.

Артистка рассчитывала на критику и сразу же прервала негативно настроенных пользователей, подписав пост: "С нетерпением жду хотя бы оригинальной реакции сторонников эйджизма, а не как обычно".

Подписчики Валерии оказались в восторге от выбора наряды звезды и написали под постом тысячи восторженных комментариев. -0-