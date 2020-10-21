Валерия в купальнике удивила фанатов - о такой фигуре мечтают многие

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Валерия поделилась в личном Instagram снимком с отдыха. На нем видно, как она прогуливается в красивом купальнике.

Фанаты остались в восторге от стройной фигуры звезды: длинных ног, плоского живота.

Также фолловеры были восхищены историей снимка. Оказывается, супруг Валерии Иосиф Пригожин постоянно фотографирует жену (хотя многих даже не заставить - так отметила Валерия). На этот раз певица шла по пляжу и говорила по телефону, когда Пригожин стал ее снимать. Так родилась эта прекрасная фотография.-0-