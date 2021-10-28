Вечно молодой Джаред Лето украсил собой обложку модного журнала

Джаред Лето. Фото из Instagram
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый музыкант и солист рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето представил результат недавней фотосессии у себя в Instagram.
Артист принял участие в съемке для греческого журнала Vogue. Причем Джаред Лето стал первым мужчиной в Европе, который в одиночку предстал на обложке издания.
Вечно молодой 49-летний музыкант предстал в нескольких образах, а самым обсуждаемым стал черно-белый снимок, где знаменитость выглядит на несколько десятков лет моложе своего возраста. Конечно, этот факт не остался без внимания поклонников солиста 30 Seconds to Mars, которые оставили в комментариях массу восторженных отзывов. -0-