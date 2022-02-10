Ведьма? Девушка каждый день ела по пять тысяч калорий и сохранила идеальную фигуру

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Великобритании стала звездой соцсетей, когда издание Metro опубликовала ее любопытную историю.

Девушка по имени Сабрина Мур каждый месяц тратит по 900 фунтов на еду, ведь она ежедневно съедает по пять тысяч калорий. Самое интересное, что британка не поправляется и при таком рационе ей удается сохранять идеальную фигуру. Героиня истории отметила, что страсть к еде появилась у нее еще в детстве. "Я всегда старалась есть столько же, сколько мой папа, он был моим кумиром. Мы - семья, ориентированная на еду", - отметила она.

Позже Сабрина поделилась своим секретом и отметила, что при таком обильном количестве пищи не набирает вес из-за того, что она стройная от природы. Конечно, некоторых история девушки восхитила, а другие в шутку посчитали, что британка настоящая ведьма. Впрочем, история привлекла внимание и вызвала бурное обсуждение.-0-

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