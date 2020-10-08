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Калейдоскоп
08 октября 2020, 01:15

Величественный экстрим! Серферы прокатились по волнам с китами - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальные кадры удалось запечатлеть дрону у побережья Нового Южного Уэльса в Австралии. Об этом сообщает 9news.

Несколько серферов выбрались в океан, чтобы оседлать парочку волн, однако их экстрим решили дополнить очень величественные создания. Прямо вплотную к людям подплыли несколько китов, которые тоже были не прочь развеяться.

Люди продолжали кататься на досках по волнам, а рядом с ними расслаблялись десятиметровые киты. Серферы, может быть, не заметили бы, что проводят выходной с такими соседями, однако невероятные кадры удалось запечатлеть с дрона. -0-

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