Вера Брежнева порадовала юзеров своим утонченным силуэтом на фоне моря

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная артистка Вера Брежнева представила в Instagram новый пост, который привлек внимание пользователей.

Знаменитость решила показать архивный кадр, который был сделан у моря. Для съемки Вера Брежнева примерила светлые брюки и кофточку, которая оголила спину знаменитости. Утонченный силуэт певицы на фоне моря порадовал фанатов, которые не смогли сдержать своего восхищения.

За непродолжительное время пост Веры Брежневой в социальной сети собрал огромное число хвалебных комментариев и тысячи лайков. -0-