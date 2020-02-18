Вера Брежнева устроила жаркие танцы на вечеринке - видео

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева не прекращает праздновать свой день рождение и в этот раз поделилась несколькими видео.

Артистка написала, что вернулась к работе и решила отметить праздник с несколькими коллегами в узком коллективе. Роликами с вечеринки певица поделилась в Instagram.

На кадрах можно заметить Веру Брежневу, которая веселиться от души. В какой-то момент звезда становится DJ VERA и включает музыку, сопровождая все это жаркими танцами.

В подписи к посту Вера Брежнева поделилась своей философией: "так интересна и быстротечна жизнь и так важно успевать получать удовольствие в этом бурном потоке". Поклонники поддержали певицу и написали в комментариях, что Вера неподражаема и очень зажигательно танцует. За несколько часов видео посмотрели более 100 тысяч раз. -0-