Верка Сердючка вернулась с новой песней и разорвала соцсети

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, опубликовал на своей странице в Instagram пост с отрывком из своей новой песни.

Артист разместил небольшое видео, где можно услышать новый трек звезды, который Сердючка исполнила на английском языке.

После шестилетнего перерыва это возвращение можно назвать фееричным, а композиция разрывает интернет. Песня пришлась по вкусу аудитории и многие высказали свое мнение в комментариях о том, чтобы Верка Сердючка вновь отправилась на "Евровидение". Песня под названием "Make It Rain Champagne" собрала тысячи прослушиваний, а пост - сотни комментариев с поддержкой знаменитости. -0-