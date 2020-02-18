Виктория Боня похвасталась стройной фигурой и модным комбинезоном прямо на катке

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светская львица Виктория Боня регулярно делится кадрами из жизни со своими подписчиками в Instagram.

Иногда ее фото удачные, но иногда вызывают недоумение. Как например, история с фото, на котором видно, что она забыла отфотошопить руку - и она получилась не такая худая, как хотелось бы.

Новый виток внимания к ее персоне вызвало фото на катке на фоне гор. Виктория облачилась в белоснежный костюм, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Фанаты остались в восторге от этого образа.-0-

Викторию Боню засмеяли за гламурный образ с мужскими часами Кстати, недавно Виктория Боня была уличена в злоупотреблении фотошопом. Она выставила снимок, на котором отчетливо видно, что она забыла отфотошопить отражение в зеркале.