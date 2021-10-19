Виноградный фонтан: впечатляющий инцидент попал на видео в Бразилии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад житель Бразилии проезжали мимо местной фабрики и смог сделать впечатляющие кадры, которыми с радостью поделился на YouTube.

Автор ролика проезжал неподалеку от местного завода по производству сока, когда заметил интересный инцидент. На производстве возникла нештатная ситуация, из-за чего огромное количество красной жидкости начало вырываться прямо из верхушки большого резервуара.

Получился настоящий виноградный фонтан, который и попал в объектив камеры. Как выяснилось, никто не пострадал, а впечатляющий инцидент произошел в тот момент, когда сок перекачивали из одного бака в другой. Кадры удивили пользователей, ведь те посмотрели видео внушительное число раз. -0-