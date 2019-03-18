Вирусные видео про кошек покорили американский кинематограф

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из кинотеатров штата Висконсин в США прошел показ необычного фильма - подборки видео о кошках. Билеты на сеанс были раскуплены в первые дни их реализации. О необычном кинопоказе пишет BBC .

Автором проекта выступил 39-летний режиссер из Сиэтла Уилл Брэйден, который давно стал популярным среди интернет-пользователей благодаря своим подборкам видео с кошками.

По словам самого Уилла, это не то, ради чего он учился в университете, "все решил случай". Во время обучения в Институте кино в Сиэтле Брэйден получил задание снять видеопрофайл, но впечатленный студенческой жизнью он постоянно откладывал и вспомнил о съемке ролика, когда времени до сдачи работы почти не осталось. Отчаявшись, Уилл стал думать, что ему делать и обратил внимание на поведение своего кота.

"Я подумал, может быть, я сделаю видео-профиль этого кота, и если я спародирую некоторые из этих старых французских фильмов периода "новой волны", которые мы смотрели, и сделаю это достаточно интересно, возможно, преподаватели не заметят, что я не очень следовал заданию", - припомнил Уилл.

В результате героем проекта стал черно-белый кот Анри. Видео Брэйден разместил на YouTube, где ролик быстро стал набирать популярность.

Уилл Брэйден и Анри. Фото из личного архива режиссера.

За следующее пять лет Уилл Брэйден снял сиквел "Анри-2". За пять дней ролик посмотрели около миллиона человек. Затем Уилл создал для своего кота профиль на Facebook. Пользователи соцсетей забрасывали режиссера сообщениями с просьбой снимать новые видео. А в 2012 году в Миннеаполисе прошел первый в истории CatVideoFest. Питомца Брэйтона по кличке Анри наградили престижной премией Золотой Котенок.

С тех пор видеоролики о кошках стали частью жизни Уилла. В этот раз он взял на себя организацию фестиваля видео с котами. Ежедневно он принимал и отклонял тысячи заявок, отбирал лучшие ролики и превратил это в полнометражный фильм.

До конца 2019 года подборку интернет-роликов о котиках, оформленную в полнометражную ленту, покажут более 200 кинотеатров по всей территории Соединенных Штатов. Часть выручки от продажи билетов уйдет на пожертвования кошачьим приютам в каждом городе.-0-