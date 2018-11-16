Кот из Петербурга поет грузинские песни

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поющий кот покоряет интернет. Видео, на котором черно-белый кот поет "грузинские застольные песни", разместил на своей страничке в Twitter хозяин кота петербуржец Юрий Мережко.
Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.
Видео быстро стало популярным. За сутки его посмотрели более 131 тысячи человек. Пользователи соцсетей не перестают шутить, что готовы под эти звуки поднимать тосты и танцевать.
Корреспонденты "Российской газеты" попросили прокомментировать поведение кота ветеринара, который сообщил, что этот кот находится в возбужденном состоянии, он готов в любой момент напасть или защитить свою территорию.
"Никаких песен кот, конечно, не поет. У него стресс, тут не ролики надо снимать, а успокаивать животное", - высказал свое мнение ветеринар.-0-
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